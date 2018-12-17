2018-12-17T11:02:47+03:00
Общество

Жители Старокорсунской устроили митинг на дороге

Они протестовали против повышения цены на проезд
Татьяна СМИРНОВА
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Жители Старокорсунской устроили митинг на дорогеЖители Старокорсунской устроили митинг на дороге
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15 декабря около 10 жителей станицы Старокорсунской устроили затор на дороге. Они сновали по «зебре» в пригороде краевого цента, тем самым затрудняли проезд машин. Выяснилось, что они протестовали против повышения цены проезда в автобусе 141а с 35 рублей до 58. Она действовала 3,5 года.

Напомним, что с 11 декабря выросла стоимость проезда в четырёх пригородных маршрутах.

- Это произошло в связи с тем, что закончилось действие предыдущего договора. Теперь маршрут 141а, где работает частная компания, переведён на нерегулируемым тариф. При этом сохранились все действующие федеральные, региональные и местные льготы, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Раньше разницу между реальными затратами и тем, что платили пассажиры, компенсировал бюджет края. Теперь федеральное законодательство и муниципалитет не имеет права субсидировать пригородные перевозки. В связи с этим цены на поезд значительно выросли.

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