17 Дек. 08:38 2018-12-17T08:38:57+03:00

Самым популярным местом для отдыха на новогодних каникулах стал Сочи

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Сочи в период новогодних каникул стал самым популярным местом в стране.

Это стало известно благодаря экспертам российского сервиса бронирования жилья.

Они провели анализ. В результате выяснилось, что отдыхающие предпочли провести свое время в Сочи нежели в Ялте, Алуште, Севастополе и Кисловодске.

Установлено, что в период с 29 декабря по 8 января ночь в отеле города-курорта будет стоить в порядке трёх тысяч рублей.

Стоит отметить, что самым дешевым местом отдыха является Кисловодск. Ночь в городе туристу обойдётся в 2 тысячи рублей. Но это не сильно повлияло на выбор россиян.

Выяснилось также, что самым дорогим для отдыха местом стал Крым. В Ялте и Севастополе за ночь туристу придется заплатить свыше трёх тысяч рублей.