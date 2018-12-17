17 Дек. 09:12 2018-12-17T11:04:53+03:00

На место назначения железнодорожный транспорт прибыл на 15 минут позже, чем спортсмены

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16 декабря в 12 часов дня в Краснодаре состоялся забег «Обгони трамвай».

Спортсмены-любители поставили себе цель: пробежать 20 остановок быстрее железнодорожного транспорта.

Маршрут начался от улицы Вишняковой до Солнечной.

Спортсмены пробежали чуть меньше, чем проехал трамвай: транспорт объезжал крюк, а они направились по прямой.

Стоит отметить, что маршрут легкоатлеты узнали только за 10 минут до старта. Но это не помешало им одержать победу. Они прибыли на место назначения на 15 минут раньше трамвая.

- Марафон прошёл без нарушений. Мы бежали по тротуару, соблюдая правила дорожного движения, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщил организатор марафона Александр Черкис.

Напомним, что марафон «Обгони трамвай» прошёл в городе второй раз. Впервые его провели 1,5 года назад. Тогда в забеге приняло участие четыре человека. Они пробежали 3 километра быстрее трамвая.