2018-12-17T09:52:00+03:00
Происшествия

Новороссийские таможенники выявили крупную партию подделок футбольной атрибутики

Они изъяли груз массой 13 тонн
Татьяна СМИРНОВА
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Новороссийские таможенники выявили крупную партию подделок футбольной атрибутикиНовороссийские таможенники выявили крупную партию подделок футбольной атрибутики
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В апреле текущего года сотрудники Новороссийской таможни выявили крупную партию подделок с тематикой ЧМ-2018.

Груз массой 13 тонн прибыл в порт из Китая. Это были кепки, футболки, шапки и многое другое. Все вещи были с маркировкой ФИФА.

Таможенники заподозрили неладное. Они отправили футбольную атрибутику на экспертизу. В результате выяснилось, что весь груз не отвечает техническим требованиям. Это значит, что вся экипировка является подделкой.

- Покупатели, приобретая подделку, теряют доверие к оригиналу. В результате правообладатель несет большие потери. Ко всему прочему, контрабандная продукция производится по технологиям, которые не отвечают стандартам. Это может угрожать здоровью и даже жизни человека, - об этом « Комсомольской правде» - Кубань» сообщил главный таможенный инспектор отклонения Новороссийской таможни Виктория Кукания.

В результате компанию из Подмосковья, которая пыталась продать контрабандную продукцию, осудили. Ей выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также фальшивую продукцию изъяли, чтобы в дальнейшем уничтожить.

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