На Кубани задержали двух грабителей

17 Дек. 10:56 2018-12-17T11:00:19+03:00

Они воровали для того, чтобы купить парфюмерию

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В дежурную часть полиции обратилась жительница Прикубанского округа. Она сообщила о том, что на парковке на ее сына напали и отобрали мобильный телефон.

За несколько дней до этого происшествия таким же образом ограбили жителя Ейска. Он рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных. Они предложили мужчине приобрести парфюмерию. Получив отказ, парни ограбили пострадавшего.

- По данному факту провели расследование. Во время оперативно-розыскных мероприятий в Кропоткине задержали двух подозреваемых 17 и 19 лет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе злоумышленники признались в совершении преступлений. Выяснилось, что украденное парни сбывали, а на вырученные деньги приобретали парфюмерию, которую в дальнейшем продавали.

По данному факту возбудили уголовное дело. Молодым людям грозит лишение свободы сроком до семи лет.