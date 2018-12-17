2018-12-17T13:59:02+03:00
Происшествия

В Северском районе нашли тело несовершеннолетнего

Парню было 16 лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Северском районе нашли тело несовершеннолетнегоВ Северском районе нашли тело несовершеннолетнего
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14 декабря в одной из станиц Северского района нашли тело 16-летнего мальчика.

По предварительным данным, его обнаружили на территории частного дома. Во время осмотра сотрудники медицинского учреждения не обнаружили на теле следов насильственной смерти.

- В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани задержали мужчину, который убил мужа своей знакомой. В отделении полиции злоумышленник рассказал о том, что покойник часто избивал свою супругу, а также унижал ее.

По данному факту возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

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