В Северском районе нашли тело несовершеннолетнего

17 Дек. 11:28 2018-12-17T13:59:02+03:00

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14 декабря в одной из станиц Северского района нашли тело 16-летнего мальчика.

По предварительным данным, его обнаружили на территории частного дома. Во время осмотра сотрудники медицинского учреждения не обнаружили на теле следов насильственной смерти.

- В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани задержали мужчину, который убил мужа своей знакомой. В отделении полиции злоумышленник рассказал о том, что покойник часто избивал свою супругу, а также унижал ее.

По данному факту возбудили в отношении мужчины уголовное дело.