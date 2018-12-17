В Новороссийске на магистральном водопроводе произошла авария

17 Дек. 12:01 2018-12-17T13:31:38+03:00

Из-за этого в городе объем подачи воды снизился на 60%

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16 декабря в Новороссийске на перекрёстке улиц Гладкова и Профсоюзной произошла авария на магистральном водокfнале.

Из-за этого в городе снизился объём подачи воды на 60% .

Аварию ликвидировали с помощью средств МУП «Водоканал». По предварительным данным, использовали четыре аварийных машины. Также в работе принимали участие десять сотрудников РЭУ «Водоснабжение».

- Аварию удалось полностью ликвидировать. Но пришлось уменьшить продолжительность подачи воды в вечернее время, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре по вине водителя Porsche произошла авария. Он проехал на красный свет светофора и протаранил Hyundai, которая после столкновения врезалась в столб. В результате аварии на месте погиб 30-летний пассажир Hyundai, также еще двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков.