В Краснодаре открыли комбинат хлебопродуктов

17 Дек. 12:36 2018-12-17T13:47:55+03:00

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17 декабря Краснодаре прошло торжественное открытие комбината по производству хлебопродуктов.

На предприятии начнут производить кондитерские, макаронные, а также бараночно-сухарные изделия.

На торжественном открытии комбината присутствовал губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Здесь будут выпускать 70 тысяч тонн продукции в год. И все из кубанского зерна, - об этом сообщил глава региона.

Также губернатор края отметил, что в настоящее время создано около 400 рабочих мест. По предварительным данным, на территории индустриального парка планируют разместить более 20 предприятий.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате. Его первыми зрителями стали студенты местного техникума кадровых ресурсов. Им показали художественный фильм "Крымский мост".