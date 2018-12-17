В Краснодаре открыли комбинат хлебопродуктов
17 декабря Краснодаре прошло торжественное открытие комбината по производству хлебопродуктов.
На предприятии начнут производить кондитерские, макаронные, а также бараночно-сухарные изделия.
На торжественном открытии комбината присутствовал губернатор края Вениамин Кондратьев.
- Здесь будут выпускать 70 тысяч тонн продукции в год. И все из кубанского зерна, - об этом сообщил глава региона.
Также губернатор края отметил, что в настоящее время создано около 400 рабочих мест. По предварительным данным, на территории индустриального парка планируют разместить более 20 предприятий.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате. Его первыми зрителями стали студенты местного техникума кадровых ресурсов. Им показали художественный фильм "Крымский мост".