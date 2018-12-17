2018-12-17T14:01:31+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе водитель легковушки врезался в газовую трубу и скрылся с места ДТП

Это случилось 15 декабря в станице Спокойной
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
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В Краснодарском крае в Отрадненском районе водитель «девятки» въехал в газовую трубу и сбежал с места происшествия.

По предварительным данным, днем 15 декабря в станице Спокойной произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в бетонную элетроопору. После этого машина протаранила газовую трубу.

- Поисково-спасательный отряд «Кубань-СПАС» прибыл на место аварии. Они отключили аккумуляторную батарею и оттянули легковушку в сторону, обеспечив доступ ремонтников к трубе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Водителя на месте происшествия не оказалось. Его розыск ведет полиция.

Напомним, В Анапе произошло массовое ДТП. В нем погибли пенсионер и женщина.

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