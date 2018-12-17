В «Городском саду» в Краснодаре отреставрировали ротонду «Казачья горка»

17 Дек. 14:22 2018-12-17T14:22:54+03:00

Деньги на ее обновление выделило одно из городских предприятий

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В краевой столице в «Городском саду» провели ремонтно-восстановительные работы на историческом объекте – ротонде «Казачья горка». Она расположена на возвышенности одной из центральных аллей парка. Деньги на ее обновление выделило одно городское предприятие.

Ротонда «Казачья горка» имеет более чем 80-летнюю историю. Это любимый уголок горожан, которые не раз говорили о необходимости ремонта объекта.

- Руководство парка обратилось к нам за содействием. Профинансировать реставрацию вызвалось одно из предприятий Западного округа, которое уже не раз принимало участие в благоустройстве, - рассказал глава администрации Западного внутригородского округа Александр Кучмин.

- У объекта архитектуры укрепили фундамент, покрасили колонны и купол, заменили тротуарную плитку вокруг ротонды. Теперь сооружение достаточно устойчивое и ему не грозит обрушение, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Когда-то на месте ротонды была казачья вышка, поэтому ее и начали называть «Казачья горка». Это место пользуется огромной популярностью как у горожан, так и у жителей города. Здесь проходят романтические свидания и свадебные фотосессии.