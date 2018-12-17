17 Дек. 14:45 2018-12-17T14:45:42+03:00

На Кубани в 2018 году самыми востребованными у работодателей были «продажники» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Самыми востребованными работниками в 2018 году в Краснодарском крае являются специалисты в сфере продаж. К такому выводу пришли аналитики, которые проанализировали рынок вакансий Кубани.

"Продажники" остались самыми популярными у работодателей Краснодарского края - 31% предложений от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru с начала 2018 года. Снижение по сравнению с 2017 годом составило 8%.

Специалисты профессиональной области «Рабочий персонал» находятся на втором месте по популярности. Это 15% от общего числа вакансий. Почти на том же уровне остались, востребованы работники в сфере строительства. В 2017 году - 11% от общего числа вакансий, а в этом 12%.

- В первую пятерку вошли работники в транспортной сфере и начинающие специалисты, число вакансий для которых в 2017 году достигало 10% от общего числа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе HeadHunter .