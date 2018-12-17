В Краснодаре иномарка столкнулась с трамваем

17 Дек. 15:03 2018-12-17T15:06:13+03:00

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В Краснодаре на улице Московской между Зиповской и Карякина произошла авария. Автомобиль Gelentwagen врезался в трамвай. Это случилось 17 декабря в 13:08.

Проезд на данном дорожном участке был на некоторое время затруднен.

- По предварительным данным, трамвай следовал по 15 маршруту на конечную остановку. Водитель иномарки на нерегулируемом переезде не заметил общественный транспорт и при повороте налево столкнулся с ним, - рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».

Трамваи стояли на линии 16 минут, сейчас они идут по расписанию. Пострадавших нет.

Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае в Отрадненском районе водитель «девятки» въехал в газовую трубу и сбежал с места происшествия.

Днем 15 декабря в станице Спокойной произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в бетонную элетроопору. После этого машина протаранила газовую трубу. Водителя на месте происшествия не оказалось. Его розыск ведет полиция.