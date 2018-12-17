17 Дек. 15:31 2018-12-17T15:33:09+03:00

В Тихорецком районе пенсионер до смерти избил свою 50-летнюю сожительницу Фото: Архив "КП"

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В Тихорецком районе 62-летнего местного жителя обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, из-за которого она умерла.

Правоохранители установили, что мужчина проживал с 50-летней женщиной в доме по улице Короткой хутора Большевик.

В начале ноября сожители часто вместе выпивали алкоголь. Между ними часто возникали конфликты, в которых пенсионер частенько избивал потерпевшую. В период с 1 по 4 ноября злоумышленник нанес сожительнице около 10 ударов руками. От травм женщина не могла самостоятельно передвигаться и лежала в постели. За помощью к врачам она не обращалась. Только 7 ноября она уговорила сожителя вызвать скорую помощь.

Местную жительницу увезли в больницу, где она умерла от причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

- Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.