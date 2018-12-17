2018-12-17T15:41:15+03:00
Происшествия

Кубанские полицейские попались на получении взятки

Они обещали помочь обвиняемому получить более мягкое наказание за 1,2 млн рублей
Максим ОСОКИН
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На выяснение всех обстоятельств дела о посредничестве в передаче взятки потребовалась 2 года.На выяснение всех обстоятельств дела о посредничестве в передаче взятки потребовалась 2 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суд направлено дело в отношении заместителя начальника и следователя следственного отдела ОМВД по Крымскому району. Их обвиняют в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Как выяснили следователи, замначальника узнал, что его подчиненный ведет дело в отношении мужчины, которого подозревали о незаконном приобретении наркотических веществ. Следователь встретился с дочерью фигуранта дела и пообещал девушке, сославшись на связи своего начальника с которым ранее вступил в сговор, посодействовать, чтобы тот получил наказание в виде условного, а не реального срока. За свои услуги полицейский потребовал 1,2 млн рублей. Часть средств он намеревался передать работникам суда, а остальное разделить со своим начальником. Девушка ответила притворным согласием на предложение сотрудника полиции, а затем обратилась в органы собственной безопасности.

- 1 ноября 2017 года в ходе личной встречи следователь получил от нее деньги, после чего был задержан оперативниками краевого управления ФСБ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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