2018-12-17T16:04:46+03:00
Общество

В пригороде Краснодара в поселке Российском начали строить новую школу

Она появится на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка»
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре в Прикубанском округе начались работы по подготовке строительной площадки для возведения новой школы.

Ее построят в поселке Российском на месте бывшего лагеря «Ивушка». Раньше были разные планы по освоению этого участка - одно время здесь собирались построить очередной жилой комплекс.

- В этом районе достаточно напряжённая ситуация с местами в общеобразовательных школах, многим детям приходится достаточно далеко ездить на учебу. И это строительство было необходимым, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Уже сейчас выравнивают площадку и приступают к рытью котлована для обустройства фундамента, начали снос старых корпусов лагеря.

- Трёхэтажное здание площадью 22,5 тысяч метров расположится на участке около 2,3 га, оно рассчитано на 1100 мест в одну смену. В школе будет спортивный и актовый залы, пищеблок, классные комнаты и кабинеты. На прилегающей территории появятся спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Жилище». Планируется, что новое образовательное учреждение примет первых учеников уже 1 сентября 2020 года.

В этом году в Краснодаре построили 3 новых школ, 2 из них - в микрорайоне Губернский и хуторе Ленина . Сейчас в муниципальную собственность выкупают еще одну школу по улице Байбакова в Московском микрорайоне. Она примет учеников в 2019 году.

Ещё 7 новых школ и корпусов либо уже строят, либо начнут до конца 2018 года. Большая часть находится в Прикубанском округе.

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