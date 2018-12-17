Краснодарскому водоканалу исполнилось 124 года

17 Дек. 16:22 2018-12-17T16:22:44+03:00

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Сегодня современный краснодарский водоканал — это более 1,2 тысяч км водопроводных и около 1 тысячи км канализационных сетей. Свыше 1,7 тысяч сотрудников профессионального коллектива обеспечивают бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани. Главной задачей предприятия все это время является обеспечение высокого качества предоставляемых потребителям услуг.

За годы работы предприятие реализовало множество крупных проектов. Осуществлен переход на электролизные установки с отказом от применения хлора в обеззараживании воды. Построены две станции обезжелезивания, проведена реконструкция главного канализационного коллектора по уникальной технологии, примененной впервые в стране. Реконструирована канализационно-насосная станция «Шнековая-2», обеспечивающая транспортировку стоков более 100 тысяч абонентов города. Проведено бурение и восстановление артезианских скважин.

В 2018 году «Краснодар Водоканал» выполнил важные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в краевом центре. Среди них – замена сетей водоотведения по ул. Мачуги, промывка и обследования коллекторов. В результате этих работ значительно уменьшена нагрузка на систему водоотведения, решен ряд вопросов по предотвращению образования засоров. Компания выполнила комплекс мер, направленных на повышение культуры пользования канализационной системой Краснодара и обеспечения экологической безопасности города.

Реализация инвестиционной и производственных программ постоянно контролировалась администрацией города Краснодара. Ремонт коллектора на улице Октябрьской, модернизация 200 метров «Головатовского» коллектора, а также модернизация комплекса очистных сооружений ОСК-2 с увеличением мощности и улучшением качества очистки сточных вод названы главой города Евгением Первышовым крайне важными для краевого центра.

Значимость работы предприятия жизнеобеспечения нельзя переоценить: вот уже больше века водоканал обеспечивает столицу Кубани питьевой водой из артезианских источников. Ежедневная работа коллектива «Краснодар Водоканала» в 2018 году была направлена на комплексное выполнение мероприятий по обеспечению безаварийной и надежной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, и самое главное - на улучшение качества жизни краснодарцев.