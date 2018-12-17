2018-12-17T16:29:38+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина из чувства неприязни украл у бывшей сожительницы телевизор

Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина из чувства неприязни украл у бывшей сожительницы телевизорНа Кубани мужчина из чувства неприязни украл у бывшей сожительницы телевизорФото: Архив "КП"
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В Славянском районе 28-летний местный житель обвиняется в краже телевизора и денег из дома.

Женщина обратилась в дежурную часть отделения полиции. Она рассказала, что из ее дома украли телевизор и деньги на общую сумму более 20 тысяч рублей.

Правоохранители приехали на место преступления. Они осмотрели дом и выяснили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшей, повредив входную дверь.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали бывшего сожителя заявительницы. 28-летний мужчина пояснил, что совершил кражу из чувства неприязни к потерпевшей. Похищенный телевизор он продал, а деньги потратил на личные нужды.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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