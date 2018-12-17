2018-12-17T16:31:23+03:00
Общество

В Лабинском районе открыли новую зону отдыха

На обустройство центральной улицы станицы Вознесенской потратили 10 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Благодаря Федеральному финансированию на Кубани продолжают благоустраивать зоны отдыха и придомовые территории.Благодаря Федеральному финансированию на Кубани продолжают благоустраивать зоны отдыха и придомовые территории.
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На Кубани продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках провели работы по обустройству центральной улицы Мира станицы Вознесенской. На работы потратили около 10 млн рублей.

Средства направили на замену тротуарной плитки на территории 1,8 тыс кв. метров, высадку деревьев, установку детской игровой площадки, скамеек и другие работы по благоустройству.

– В будущем году Лабинск продолжит участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды». Планируется провести благоустройство территорий домов по ул. Шервашидзе, Революционная и Красной,– сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

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