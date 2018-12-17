2018-12-17T17:01:53+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» встретится с «Байером» в 1/16 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка
Андрей Горелов
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"Краснодар" встретится с "Байером" впервые"Краснодар" встретится с "Байером" впервыеФото: пресс-служка ФК "Краснодар".
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После группового этапа Лиги Европы распределили команды, которые встретятся между собой в 1/16. «Быки» впервые в своей истории встретятся с леверкузенским «Байером».

Краснодарцы с 12 очками заняли второе место в группе, а немецкий клуб выиграл свою группу с 13 баллами. «Байер» идет в чемпионате Германии на 11 месте, в активе команды 18 очков.

ФК «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Первый матч пройдет 14 февраля в Краснодаре, а ответный состоится 21 февраля в Леверкузене.

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