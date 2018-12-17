2018-12-17T16:53:19+03:00
Спорт

Кубанские гандболистки завоевали серебро чемпионата Европы

В состав российской сборной вошли три игрока «Кубани»
Максим ОСОКИН
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Кубанские спортсменки вернулись с чемпионата Европы с серебряными медалями. Для победы в финале женской сборной России не хватило 4 очка. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяКубанские спортсменки вернулись с чемпионата Европы с серебряными медалями. Для победы в финале женской сборной России не хватило 4 очка. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Завершился чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Сборная России под руководством Евгения Трефилова завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Франции – хозяйке турнира. Итоговый счет встречи - 21:24.

- В состав нашей сборной вошли три спортсменки, представляющие краснодарскую «Кубань»: Ярослава Фролова, Екатерина Баркалова и Антонина Скоробогатченко. На счету Фроловой семь мячей, забитых в восьми играх. Скоробогатченко забила пять голов в семи матчах, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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