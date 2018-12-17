В Новокубанском районе задержали двух закладчиков наркотиков

17 Дек. 17:00 2018-12-17T17:00:34+03:00

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В Краснодарском крае в Новокубанском районе задержали двух закладчиков запрещенных веществ.

Правоохранители получили сведения о возможной причастности местных жителей к сбыту наркотиков. Информация подтвердилась.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков с поличным задержали двух парней - 18 и 19 лет. Они делали закладку свертка с веществом светлого цвета. Молодые люди указали еще 4 адреса, по которым обнаружили и изъяли аналогичные «конверты».

Все вещества отправили на исследование. Где установили, что изъятое является синтетическим наркотиком – N-метилэфидроном, общей массой около полутора граммов.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ). Парням грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.