2018-12-17T17:16:17+03:00
Общество

Воспитанников детсадов Краснодара будут готовить к труду и обороне

В дошкольных учреждениях столицы Кубани реализуют проект, знакомящий их воспитанников с комплексом ГТО
Максим ОСОКИН
Поделиться:
С испытаниями комплекса ребята познакомились в игровой форме, попробовав свои силы в выполнении четырех нормативов. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара.С испытаниями комплекса ребята познакомились в игровой форме, попробовав свои силы в выполнении четырех нормативов. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара.
Изменить размер текста:

Сотрудники Краснодарского Центра тестирования ГТО пообщались с воспитанниками детского сада № 75. Они рассказали детям о комплексе «Готов к труду и обороне» и показали правильное выполнение упражнений.

— Проект «Первые в ГТО» стартовал в Краснодаре в декабре и к весне специалисты планируют посетить большинство дошкольных учреждений города. Проходить испытания и получать знаки отличия ребята могут уже с 6 лет, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Он также напомнил, что выполнить нормативы ГТО может любой гражданин в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»