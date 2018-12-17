Воспитанников детсадов Краснодара будут готовить к труду и обороне

17 Дек. 17:16 2018-12-17T17:16:17+03:00

С испытаниями комплекса ребята познакомились в игровой форме, попробовав свои силы в выполнении четырех нормативов. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара.

В дошкольных учреждениях столицы Кубани реализуют проект, знакомящий их воспитанников с комплексом ГТО

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Краснодарского Центра тестирования ГТО пообщались с воспитанниками детского сада № 75. Они рассказали детям о комплексе «Готов к труду и обороне» и показали правильное выполнение упражнений.

— Проект «Первые в ГТО» стартовал в Краснодаре в декабре и к весне специалисты планируют посетить большинство дошкольных учреждений города. Проходить испытания и получать знаки отличия ребята могут уже с 6 лет, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Он также напомнил, что выполнить нормативы ГТО может любой гражданин в возрасте от 6 до 70 лет и старше.