17 Дек. 17:32 2018-12-17T17:32:38+03:00

В Курганинском районе у мужчины украли 40 тысяч рублей, пока он пел в караоке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Курганинском районе 28-летний местный житель украл у своего знакомого деньги, пока тот пел в караоке.

Мужчина обратился в дежурную часть отделения полиции. Он пояснил, что из его барсетки пропало около 40 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что заявитель недавно отдыхал в кафе со двумя своими знакомыми. Барсетка с деньгами была с ним. Полицейские опросили возможных очевидцев, персонал заведения.

Задержали 28-летнего знакомого потерпевшего. Он признался, что заметил крупную сумму денег. Воспользовавшись моментом, когда потерпевший пел в караоке, а другой товарищ отвлекся, он их украл. 40 тысяч рублей он потратил на личные нужды.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.