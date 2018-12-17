В Краснодаре разыскивают девушку с татуировкой дракона

17 Дек. 17:48 2018-12-17T18:19:56+03:00

Шульженко Анна Владимировна 08 декабря ушла из дома по улице Благоева и до настоящего времени не вернулась. Фото: пресс-служба УМВД по городу Краснодару

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В Краснодаре сотрудники городского управления МВД ведут розыск Анны Владимировны Шульженко.

- 26-летняя девушка вышла из дома, расположенного по улице Благоева 08 декабря этого года. В данный момент ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками пропавшая не выходила, - рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Девушке на вид 20-25 лет, рост 167 см, волосы – черные. В день пропажи она была одета в черные брюки, бирюзовую кофту и черные сапоги. Особая примета - татуировка на пояснице в виде дракона. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны Шульженко, просят незамедлительно позвонить по телефонам:: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.