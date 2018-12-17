2018-12-17T18:19:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают девушку с татуировкой дракона

Полицейские пытаются установить местонахождение Анны Шульженко
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Шульженко Анна Владимировна 08 декабря ушла из дома по улице Благоева и до настоящего времени не вернулась. Фото: пресс-служба УМВД по городу КраснодаруШульженко Анна Владимировна 08 декабря ушла из дома по улице Благоева и до настоящего времени не вернулась. Фото: пресс-служба УМВД по городу Краснодару
Изменить размер текста:

В Краснодаре сотрудники городского управления МВД ведут розыск Анны Владимировны Шульженко.

- 26-летняя девушка вышла из дома, расположенного по улице Благоева 08 декабря этого года. В данный момент ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками пропавшая не выходила, - рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

Девушке на вид 20-25 лет, рост 167 см, волосы – черные. В день пропажи она была одета в черные брюки, бирюзовую кофту и черные сапоги. Особая примета - татуировка на пояснице в виде дракона. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны Шульженко, просят незамедлительно позвонить по телефонам:: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»