На Кубани двое мужчин вынесли с территории организации металлические решетки

17 Дек. 18:08 2018-12-17T18:08:06+03:00

Им грозит до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

На Кубани молодые люди хотели вынести с территории организации металлические решетки. Полицейским удалось предотвратить кражу.

Сотрудники патрульно–постовой службы Отдела МВД России по Щербиновскому району заметили автомобиль с открытым багажником. Машина была припаркована у ворот сельскохозяйственного предприятия. Возле нее двое молодых людей пытались погрузить в багажник металлические решетки, которые они вынесли с территории организации.

Объяснить свои действия сотрудникам полиции мужчины не смогли. Для дальнейшего разбирательства местных жителей - 24 и 29 лет доставили в отдел. Они рассказали, что похитили изделия, чтобы сдать в пункт приема металла.

Металлические решетки изъяли и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.