Назначен новый вице-мэр Сочи
Официально об этом объявят на городской планерке 18 декабря
Нового вице-мэра Сочи официально представят 18 декабря. Фото: ассоциация курортный и туристических городов.
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Новым вице-мэром Сочи стал Анатолий Луцык. Ранее он был руководителем городского собрания минувшего созыва.
- Официально о назначении будет объявлено в рамках ежедневной городской планерке, которая пройдет 18 декабря, сообщает пресс-служба города-курорта.
Напомним, 17 октября этого года стало известно о задержании двух сочинских чиновников: первого вице-мэра Сергея Юрина, а также бывшего первого вице-мэра Анатолия Рыкова. Их обвиняют в коррупционных преступлениях. 13 декабря суд продлил арест Сергею Юрину до 15 марта.