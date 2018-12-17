В Армавире перевернулась LADA Priora

17 Дек. 18:32 2018-12-17T18:32:07+03:00

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В Армавире около 22:00 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По предварительным данным, 37-летний водитель LADA Priora ехал по улице им. Каспарова. Он превысил допустимую скорость. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, машина съехала с проезжей части дороги и протаранила бордюр. После этого машину отбросило на электрический столб, и она перевернулась.

- На место аварии немедленно приехала скорая помощь. 37-летний водитель легковушки получил травмы различной тяжести, а вот 30-летний пассажир погиб, - сообщили в пресс-службе отдела по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, в Анапе произошло массовое ДТП. В нем погибли пенсионер и женщина.