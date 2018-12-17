На Кубани в новогодние каникулы пройдут несколько тысяч мероприятий

17 Дек. 19:02 2018-12-17T19:02:02+03:00

Более девяти тысяч мероприятий пройдет в период новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Практически во всех учреждениях культуры Кубани усиленно готовятся к проведению мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

- В частности, Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко готовит сразу три премьеры: представление «Белоснежка и семь гномов», балет «Морозко» и новогоднюю сказку «Загадки сказочной Хрюни». Кубанский казачий хор покажет спектакль «Новогодние приключения озорного поросенка» и пригласит на традиционные «Рождественские концерты» 7, 8 и 9 января. Краснодарский академический театр драмы им. Горького покажет спектакли «Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Алые паруса» и другие, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, 22 декабря в столице Кубани пройдет традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прибудут из всех районов края, чтобы торжественно зажечь огни на главной елке города, установленной на театральной площади.