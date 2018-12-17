2018-12-17T19:02:02+03:00
Общество

На Кубани в новогодние каникулы пройдут несколько тысяч мероприятий

Свои программы готовят в каждом учреждении культуры края
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Более девяти тысяч мероприятий пройдет в период новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.Более девяти тысяч мероприятий пройдет в период новогодних и рождественских праздников в учреждениях культуры Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

Практически во всех учреждениях культуры Кубани усиленно готовятся к проведению мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

- В частности, Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко готовит сразу три премьеры: представление «Белоснежка и семь гномов», балет «Морозко» и новогоднюю сказку «Загадки сказочной Хрюни». Кубанский казачий хор покажет спектакль «Новогодние приключения озорного поросенка» и пригласит на традиционные «Рождественские концерты» 7, 8 и 9 января. Краснодарский академический театр драмы им. Горького покажет спектакли «Алиса в стране чудес», «Снежная королева», «Алые паруса» и другие, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, 22 декабря в столице Кубани пройдет традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прибудут из всех районов края, чтобы торжественно зажечь огни на главной елке города, установленной на театральной площади.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»