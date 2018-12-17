В Туапсинском районе открыли новое медицинское учреждение

17 Дек. 19:59 2018-12-17T19:59:23+03:00

офис ВОП в поселке приморском оснастили всем необходимым за счет краевого бюджета. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

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В поселке Приморском Туапсинского района открыли офис врача общей практики. На его строительство и оснащение потратили более 10,5 млн рублей.

- Амбулатория включает в себя прививочный и процедурный кабинеты, оборудованный кабинет акушера-гинеколога и дневной стационар. Помимо врача общей практики, здесь будут трудиться фельдшер, две медсестры и санитарка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Стоит отметить, что поручение увеличить количество офисов врачей общей практики в регионе дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который лично контролирует его исполнение. Сейчас в Краснодарском крае функционируют порядка 250 таких медучреждений.