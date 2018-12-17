На Кубани активно развивают туризм

17 Дек. 20:38 2018-12-17T20:38:23+03:00

В Конкурсе участвуют крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые работают в сфере аграрного туризма. Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

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На Кубани проходит традиционный конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае». Все желающие могут подать заявки на участие до 1 февраля, а победителя определят весной будущего года.

— Конкурс проводится с 2014 года для повышения качества и развития аграрного туризма на Кубани, стимулирования производства и реализации продукции местных сельхозпроизводителей, - рассказали в пресс-службе краснодарского департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей.

В финале конкурса компетентное жюри выберет победителей по трем номинациям: малый, средний и крупный объекты сельского (аграрного) туризма. Они получат дипломы и гранты на развитие в размере 170, 130 и 100 тысяч рублей соответственно.