2018-12-18T19:48:17+03:00
Общество

В Краснодаре 80% старинных зданий нуждаются в ремонте

Власти города планируют заняться их реставрацией
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре 80% старинных зданий нуждаются в ремонтеВ Краснодаре 80% старинных зданий нуждаются в ремонте
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Активисты и общественные деятели Краснодара в музее «Россия. Моя история» обсудили проблемы по развитию исторического центра города.

Основной темой разговора стала реконструкция старинных зданий.

В настоящее время на территории города расположено более 250 объектов культурного наследия. Но, к сожалению, большая их часть находятся в плачевностей состоянии - 80% необходим ремонт.

Согласно закону, реставрировать здания могут только организации с лицензией. Также у них должны быть специализированные специалисты. К сожалению, все это стоит больших денег, которых в бюджете края нет.

Но власти Краснодара пытаются найти инвесторов. Они также готовы продать объекты культурного наследия на льготных условиях.

Но пока безуспешно. Все потому, что окупаться вложения инвестора будут около 40 лет.

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