Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы в Краснодар и Сочи

18 Дек. 08:02 2018-12-18T08:02:24+03:00

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Авиакомпания «Ижавиа» на некоторое время отменила рейсы в Краснодар и Сочи, проходящие через Самару.

- Это произошло из-за настройки системы связи транзитных маршрутов. Быстро решить проблемы не получается, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил генеральный директор компании Александр Синельников.

17 декабря отменили полет из Новосибирска в Краснодар, проходящий через Самару, а также из Краснодара в Ижевск. А 18 декабря - из Самары в Краснодар.

Также гендиректор компании акцентировал внимание на том, что проблемы с отменами возникли только на транзитной схеме рейсов в 13 городов страны.

Напомним, что с 28 ноября «Ижавиа» занимается выполнением рейсов по узловому принципу построения маршрутной сети. Она с помощью транзитных рейсов соединяет Ижевск, Краснодар, Сочи, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Симферополь, Сургут, Челябинск и Тюмень. Все полеты проходят через Самару.