2018-12-18T08:02:24+03:00
Общество

Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы в Краснодар и Сочи

Это временно
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы в Краснодар и СочиАвиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы в Краснодар и Сочи
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Ижавиа» на некоторое время отменила рейсы в Краснодар и Сочи, проходящие через Самару.

- Это произошло из-за настройки системы связи транзитных маршрутов. Быстро решить проблемы не получается, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил генеральный директор компании Александр Синельников.

17 декабря отменили полет из Новосибирска в Краснодар, проходящий через Самару, а также из Краснодара в Ижевск. А 18 декабря - из Самары в Краснодар.

Также гендиректор компании акцентировал внимание на том, что проблемы с отменами возникли только на транзитной схеме рейсов в 13 городов страны.

Напомним, что с 28 ноября «Ижавиа» занимается выполнением рейсов по узловому принципу построения маршрутной сети. Она с помощью транзитных рейсов соединяет Ижевск, Краснодар, Сочи, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Симферополь, Сургут, Челябинск и Тюмень. Все полеты проходят через Самару.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»