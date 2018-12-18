Авиакомпания «Ижавиа» отменила рейсы в Краснодар и Сочи
Авиакомпания «Ижавиа» на некоторое время отменила рейсы в Краснодар и Сочи, проходящие через Самару.
- Это произошло из-за настройки системы связи транзитных маршрутов. Быстро решить проблемы не получается, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил генеральный директор компании Александр Синельников.
17 декабря отменили полет из Новосибирска в Краснодар, проходящий через Самару, а также из Краснодара в Ижевск. А 18 декабря - из Самары в Краснодар.
Также гендиректор компании акцентировал внимание на том, что проблемы с отменами возникли только на транзитной схеме рейсов в 13 городов страны.
Напомним, что с 28 ноября «Ижавиа» занимается выполнением рейсов по узловому принципу построения маршрутной сети. Она с помощью транзитных рейсов соединяет Ижевск, Краснодар, Сочи, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Симферополь, Сургут, Челябинск и Тюмень. Все полеты проходят через Самару.