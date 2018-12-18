2018-12-18T19:34:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре инвалида первой группы освободили после оглашения приговора

Ему засчитали время содержания в СИЗО
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре инвалида первой степени освободили после оглашения приговораВ Краснодаре инвалида первой степени освободили после оглашения приговора
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В Краснодаре суд вынес приговор инвалиду первой группы Александру Кибу. Его признали виновным в незаконном изготовлении наркотиков. Правоохранители изъяли у мужчины 230 г конопли.

- Подсудимого приговорили к 8 месяцам лишения свободы. Но также учли то, что он находился в СИЗО с марта по декабрь. В связи с этим Александра Кибу освободили, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила адвокат Татьяна Третьяк, которая работала с подсудимым по поручению «Комитета против пыток».

У мужчины после инсульта частично обездвижено тело. Одеваться, ложиться из кресла в кровать самостоятельно он не может. В связи с этим сокамерники инвалида обращались в правозащитные организации с просьбой освободить его из изолятора.

Также в управлении ФСИН приняли во внимание тот факт, что Киба находится под постоянным наблюдением медицинских работников.

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