В Курганинском районе в ДТП пострадал ребёнок

18 Дек. 08:51 2018-12-18T08:54:04+03:00

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16 декабря на 28 километре дороги Армавир - Курганинск, в районе хутора Красное поле произошла авария.

- Около четырёх часов дня в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место отправились правоохранители и карета скорой помощи. По предварительным данным, 42-летний мужчина, водитель машины марки Toyota, выехал со второстепенной дороги. Он не отступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался по правилам. В результате машины врезались, и Toyota столкнула иномарку в кювет, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Курганинскому району Евгения Герингер.

В результате аварии пострадали 28-летнего водитель Volkswagen и его пассажиры - 27-летняя женщина и двухгодовалый мальчик. Врачи обнаружили у них травмы различной тяжести. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.