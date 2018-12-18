2018-12-18T09:15:06+03:00
Общество

В Геленджике пройдёт забег Дедов Морозов

Он состоится 22 декабря
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Геленджике пройдёт забег Дедов МорозовВ Геленджике пройдёт забег Дедов Морозов
Изменить размер текста:

В Геленджике пройдёт забег Дедов Морозов. Его проведут 22 декабря.

Регистрировать участников начнут в 10 часов утра. Их разделят на 4 возрастные категории (от 10 до 14, до 21, до 35 и от 36 лет). Самому маленькому Деду Морозу 10 лет.

Перед забегом участники сделают зарядку. Её проведёт депутат Госдумы, а также чемпион мира по рукопашному бою Серафим Тимченко.

После этого Дедам Морозам нужно будет преодолеть дистанцию от Центральной площади города до скульптуры «Кот учёный» и обратно. Всего марафонцы пробегут 2,5 километра.

- Все участники забега получат памятные подарки. Победителям и призёрам в каждой возрастной категории вручат кубки, медали и грамоты. Также в рамках марафона пройдёт конкурс, на котором выберут лучший новогодний костюм, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»