18 Дек. 09:15 2018-12-18T09:15:06+03:00

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В Геленджике пройдёт забег Дедов Морозов. Его проведут 22 декабря.

Регистрировать участников начнут в 10 часов утра. Их разделят на 4 возрастные категории (от 10 до 14, до 21, до 35 и от 36 лет). Самому маленькому Деду Морозу 10 лет.

Перед забегом участники сделают зарядку. Её проведёт депутат Госдумы, а также чемпион мира по рукопашному бою Серафим Тимченко.

После этого Дедам Морозам нужно будет преодолеть дистанцию от Центральной площади города до скульптуры «Кот учёный» и обратно. Всего марафонцы пробегут 2,5 километра.

- Все участники забега получат памятные подарки. Победителям и призёрам в каждой возрастной категории вручат кубки, медали и грамоты. Также в рамках марафона пройдёт конкурс, на котором выберут лучший новогодний костюм, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.