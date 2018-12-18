В Краснодаре женщине удалили 7-килограммовую опухоль

18 Дек. 09:36 2018-12-18T19:33:38+03:00

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В Краснодаре хирурги удалили женщине огромную опухоль. Её размер составлял 35 на 25 сантиметров. Весило образование 7 кг.

- В краевую клиническую больницу №1 доставили 50-летнюю женщину. Она рассказала, что чувствовать недомогание начала месяц назад, но визит к врачу откладывала. Вскоре состояние резко ухудшилось, начались постоянные тошнота и жар. Специалисты обследовали пациентку и выявили у неё гигантскую опухоль в брюшной полости. Ее нужно было немедленно удалять, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Женщину прооперировали. Процесс длился 4 часа. Но это помогло. Пациентку выписали уже через две недели.

- У женщины была липосактома - злочественное образование. Оно появляется в жировой ткани. Такого рода опухоли - большая редкость, - сообщили в минздраве края.