В Белореченском районе задержали двух мужчин, которые незаконно вырубали лес
В Белореченском районе задержали двух мужчин - 31-летнего местного жителя и 35-летнего уроженца Краснодара.
- По данным следствия, подозреваемые, не имея соответствующих документов, вели работы в лесном массиве. Они вырубили около 50 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по месту жительства.
По данному факту в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.
В настоящее время расследование продолжается.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Темрюкском районе браконьеры незаконно установили в акватории лимана сети. Их протяженность более четырех километров.