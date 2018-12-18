2018-12-18T10:02:54+03:00
Происшествия

В Белореченском районе задержали двух мужчин, которые незаконно вырубали лес

Ущерб составил 6 миллионов рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Белореченском районе задержали двух мужчин, которые незаконно вырубали лесВ Белореченском районе задержали двух мужчин, которые незаконно вырубали лес
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В Белореченском районе задержали двух мужчин - 31-летнего местного жителя и 35-летнего уроженца Краснодара.

- По данным следствия, подозреваемые, не имея соответствующих документов, вели работы в лесном массиве. Они вырубили около 50 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по месту жительства.

По данному факту в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Темрюкском районе браконьеры незаконно установили в акватории лимана сети. Их протяженность более четырех километров.

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