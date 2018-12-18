18 Дек. 10:02 2018-12-18T10:02:54+03:00

В Белореченском районе задержали двух мужчин, которые незаконно вырубали лес

Изменить размер текста: A A

В Белореченском районе задержали двух мужчин - 31-летнего местного жителя и 35-летнего уроженца Краснодара.

- По данным следствия, подозреваемые, не имея соответствующих документов, вели работы в лесном массиве. Они вырубили около 50 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила 6 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по месту жительства.

По данному факту в отношении мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время расследование продолжается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Темрюкском районе браконьеры незаконно установили в акватории лимана сети. Их протяженность более четырех километров.