В Сочи парни угнали машину и вырезались в дерево
В Сочи парни украли машину.
- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже автомобиля марки ВАЗ-2114. Женщина пояснила, что оставила машину открытой возле дома, а когда вернулась, ее уже не было, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Во время оперативно-розыскных работ автомобиль потерпевшей обнаружили. Его нашли в соседнем посёлке с повреждениями кузова.
Выяснилось, что машину угнали два парня 18 и 19 лет. Они хотели покататься. Но водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Злоумышленники попытались скрыться в лесу, но их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Автомобиль вернули законному владельцу.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Парням грозит лишение свободы сроком до семи лет.