18 Дек. 10:19 2018-12-18T10:19:55+03:00

В Сочи парни угнали машину и вырезались в дерево

Им грозит до семи лет лишения свободы

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В Сочи парни украли машину.

- В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже автомобиля марки ВАЗ-2114. Женщина пояснила, что оставила машину открытой возле дома, а когда вернулась, ее уже не было, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время оперативно-розыскных работ автомобиль потерпевшей обнаружили. Его нашли в соседнем посёлке с повреждениями кузова.

Выяснилось, что машину угнали два парня 18 и 19 лет. Они хотели покататься. Но водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Злоумышленники попытались скрыться в лесу, но их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Автомобиль вернули законному владельцу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Парням грозит лишение свободы сроком до семи лет.