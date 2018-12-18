2018-12-18T15:20:25+03:00
Происшествия

В Армавире осудили мошенников, которые инсценировали ДТП

Ущерб составил 3,5 миллиона рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Армавире осудили 11 мошенниковВ Армавире осудили 11 мошенников
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В Армавире осудили 12 мошенников. Среди них оказались эксперты по осмотру и инспекторы ДПС.

- Злоумышленники инсценировали аварии, а также подделывали документы о наступлении страховых случаев. Сотрудники полиции в свою очередь оформляли нужные бумаги по ДТП, которых на самом деле не было. По этой схеме злоумышленники «заработали» 3,5 миллиона рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

- Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора 12 мужчинам в возрасте от 25 до 45 лет, в том числе двум бывшим полицейским. Шестеро из них признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, четверо - в мошенничестве сфере страхования, совершенном группой лиц. Двое бывших инспекторов ДПС признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц, с использованием служебного положения, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в январе 2016 года 30-летний мужчина организовал преступную группу, куда привлек 5 своих знакомых. Путем изготовления фиктивных документов о несуществующих ДТП, в том числе по Европротоколам в период с января по май 2016 года злоумышленниками совершили 61 махинацию в сфере страхования автомобилей, в результате которых у ПАО «Росгосстрах» похищено свыше 3 миллионов 470 тысяч рублей.

Все это происходило в Гулькевичском, Курганинском и Успенском районах, а подложные документы предоставлялись в страховую компанию в Армавире.

Организатора преступной группы приговорили к пяти годам лишения свободы. Остальным мужчинам назначено наказание от штрафа в 30 тысяч рублей в доход государства до лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тысяч рублей.

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