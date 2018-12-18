В Тихорецке избрали нового мэра

18 Дек. 11:51 2018-12-18T11:54:30+03:00

Им стал Евгений Голубь

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На совете Тихорецкого городского поселения депутаты избрали нового мэра города. Им стал Евгений Голубь.

- В городе провели тайное голосование депутатов. Всего было четыре претендента на должность мэра Тихорецка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации района.

Евгений Голубь поблагодарил коллег за доверие. Также новый мэр обещал, что сделает все возможное, чтобы улучшить и обезопасить жизнь жителей города.

Официально Евгений Голубь займет пост главы Тихорецка 20 декабря.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи назначили нового заместителя мэра. Им стал Анатолий Луцык.

Пресс-служба города-курорта сообщает, что о назначении объявят 18 декабря на планерке, которая проходит каждый день.