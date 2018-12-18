В горах Сочи заблудились туристы из Абхазии

18 Дек. 12:21 2018-12-18T19:31:48+03:00

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17 декабря в горах Сочи заблудилось два человека. Ими оказались туристы из Абхазии.

- 18 декабря около 5 часов утра в дежурную часть МЧС поступило сообщение том, что в горах города-курорта заблудились люди. Спасатели немедленно приступили к поискам. Вскоре туристов обнаружили и вывели в ближайший населенный пункт. К счастью, они не пострадали, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Заблудившиеся оказались жителями Абхазии 18-ти и 22-х лет.

Как рассказали "Комсомольской правде" - Кубань" сами "герои дня", 17 декабря они отправились в горно-лесистую местность, чтобы посмотреть на водопады. Когда стемнело, туристы не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани спасатели вызволили двух детей из запертых квартир. Выяснилось, что входные двери захлопнулись в то время, когда никого из взрослых в помещениях не было.