2018-12-18T19:25:53+03:00
Происшествия

В Сочи загорелся двухэтажный дом

Погибших и пострадавших нет
Татьяна СМИРНОВА
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Погибших и пострадавших нетПогибших и пострадавших нет
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18 декабря в Сочи на улице Альпийской загорелся двухэтажный дом с мансардой.

- В 10:19 в дежурную часть местного пожарного гарнизона поступило сообщение о возгорании. На указанное место отправился отряд спасателей МЧС. Выяснилось, что загорелся двухэтажный дом с мансардой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ближе к 12 часа дня спасатели смогли полностью ликвидировать пожар.

В тушении дома задействовали 13 человек, а также четыре единицы техники.

По предварительным данным, во время пожара никто из жильцов дома не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре загорелась многоэтажка. Пожар удалось ликвидировать с помощью девяти спасателей и трех единиц техники. На месте происшествия обнаружили тело пенсионера.

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