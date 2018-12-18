В Крымском районе мужчина избил до смерти свою 30-летнюю жену

18 Дек. 13:12 2018-12-18T19:20:25+03:00

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В Крымском районе 32-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть.

Следствием установлено, что мужчина проживал в станице Варениковской в одном доме по улице Ленина со своей супругой. 14 декабря они распивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 30-летнюю женщину не менее пяти раз ногами и руками в голову.

Потерпевшая скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина рассказал о смерти супруги родственнице погибшей. Она и вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 32-летний мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.