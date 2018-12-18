2018-12-18T20:12:06+03:00
Общество

Власти Краснодара рекомендуют до 31 декабря грузовикам ездить только в ночное время

Это постановление подписал глава города Евгений Первышов
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре для облегчения ситуации на дорогах в предновогодний период, с 17 по 31 декабря власти города рекомендуют грузовикам подвозить товары к торговым, развлекательным, строительным центрам только в ночное время.

Перед праздниками всегда возрастает интенсивность движения на дорогах, появляются многокилометровые пробки. Это особенно заметно по направлению к торгово-развлекательным центрам, где жители и гости города покупают подарки для родных и близких.

- Лучше выбирать ближайшие торгово-развлекательные комплексы. Предусмотреть подходящие время для поездок, чтобы в «час пик» не стоять в изнуряющих пробках. Помогут также сервисы и программы-навигаторы, которые прокладывают маршрут с учётом загруженности дорог, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- На две недели, с 17 по 31 декабря, чтобы разгрузить дорогу, доставлять товары ко всем торговым, строительным и развлекательным центрам столицы Кубани рекомендовано только в ночное время - с 22.00 до 06.00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города Краснодара.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал это постановление. Оно уже опубликовано и вступило в силу, с ним можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

На дорогах города управление МВД России будет осуществлять контроль за ПДД. Они проследят и за соблюдением нового постановления о правилах перевозки грузов по дорогам местного значения.

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