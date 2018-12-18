В сочинском «Дендрарии» молния ударила в 72-летнюю секвойю

18 Дек. 14:03 2018-12-18T14:03:31+03:00

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В сочинском парке «Дендрарий» 14 декабря молния ударила в 72-летнюю секвойю. Никто из посетителей не пострадал. Возгорания не произошло, соседние деревья остались целы.

- Электрическим разрядом секвойе «срезало верхушку», а ее ствол почти до земли раскололся надвое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Дерево убирать не собираются. Оно находится под пристальным вниманием специалистов. Работники парка убрали ветви, которые были надломлены молнией. Корневая система дерева не повреждена, есть возможность, что от пня пойдет поросль, как наблюдается у других экземпляров секвойи в парке.

Высота дерева была 28 метров, а диаметр ствола - 82 сантиметра. Сейчас секвойя стала метра на три ниже и в целом выглядит печально.

- Это не первый случай, ранее молния уже попадала в некоторые наши деревья. В верхней части «Дендрария» есть сосна с обожженной корой - разряд ее лишь слегка задел, но оставил отметину. Это случается потому, что высота многих деревьев превышает 20 и более метров, - сказала Галина Солтани, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка.