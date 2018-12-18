2018-12-18T14:12:55+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» внедряет электронную очередь

Первые электронные терминалы были установлены в клиентских зонах 12-ти наиболее посещаемых производственных участков
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»
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ПАО «ТНС энерго Кубань» в целях повышения эффективности работы внедряет систему управления электронной очереди в центрах обслуживания клиентов. Первые электронные терминалы были установлены в клиентских зонах 12-ти наиболее посещаемых производственных участков.

Система управления электронной очередью – это комплекс, состоящий из электронного регистратора и информационного табло, позволяющий формализовать и оптимизировать управление потоком посетителей.

Терминал оснащен сенсорными кнопками по наиболее актуальным для населения вопросам: оплата, услуги, заключение договоров, передача показаний, сверка расчетов и прочее. Выбрав интересующий раздел, клиент нажимает соответствующую «кнопку» и получает распечатку с информацией о предполагаемом времени приема и номере окна. После этого он может планировать свое время так, чтобы не терять время в очередях.

– Мы постоянно стремимся внедрять современные технологичные решения, чтобы сделать обслуживание клиентов более удобным и оперативным, – говорит заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТНС энерго Кубань» Игорь Сигарев. – Система решает две задачи одновременно. Во-первых, делает обслуживание комфортным: теперь если клиенту и придется ждать несколько минут, пока освободится касса, он будет чувствовать себя гораздо спокойнее, во-вторых, электронная очередь поможет сотрудникам планировать операции, чтобы предотвращать появление очередей.

Планируется, что в следующем году «электронная очередь» будет внедрена и в других центрах обслуживания клиентов компании.

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