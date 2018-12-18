2018-12-18T19:19:20+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе девушка оклеветала бывшего любовника

Ей грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Тимашевском районе девушка оговорила своего знакомого из чувства неприязниВ Тимашевском районе девушка оговорила своего знакомого из чувства неприязниФото: Александр ГЛУЗ
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В Краснодарском крае Тимашевском районе девушка оговорила своего знакомого из чувства личной неприязни.

Мужчина обратился в дежурную часть с сообщением о преступлении. Он рассказал, что его начальнику позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником полиции. Он рассказала, что заявитель совершил особо тяжкое преступление и находится в розыске.

Правоохранители установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась 26-летняя девушка, бывшая сожительница потерпевшего. Она рассказала, что оговорила его на почве личной неприязни.

-В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 128.1 УК РФ (Клевета). Ей грозит максимальное наказание в виде выплаты штрафа в размере до пяти миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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