2018-12-18T19:14:55+03:00
Общество

Кубанские танцоры выиграли чемпионат мира по латиноамериканской программе

Сильнейшими признаны члены спортивной сборной команды РФ - Егор Куликов и Мария Горошко
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарские спортсмены выиграли юниорский чемпионат мира по латиноамериканской программе.

- В Латвии в 37 раз прошел фестиваль спортивных танцев Baltic Grand Prix. На нем свое мастерство продемонстрировали более чем 1500 танцевальных пар из 40 стран мира – в том числе Японии, Сингапура, Канады, США, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Этот фестиваль стал за последние несколько лет одним из крупнейших международных танцевальных соревнований.

В его рамках прошло и первенство мира по латиноамериканской программе в возрастной группе юниоры и юниорки 16-18 лет. В соревнованиях приняли участие 79 танцевальных дуэтов из 44 государств. За главный трофей боролись спортсмены из Франции, Израиля, Республики Молдова, КНР и России.

Егор Куликов и Мария Горошко – представители танцевального спортивного клуба «Стиль» из Краснодара признаны сильнейшими, они выиграли золото.

Второе место у спортсменов из Республики Молдова, а бронзовые призеры - танцоры из КНР.

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