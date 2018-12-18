2018-12-18T15:16:40+03:00
Происшествия

Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани

Ранее он находился под домашним арестом
Максим ОСОКИН
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Прокурор Краснодарского края Сергей ТабельскийПрокурор Краснодарского края Сергей Табельский
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На Кубани отправлен под арест директор цирка, в котором лев напал на девочку во время представления. ЧП произошло в октябре в Успенском районе Краснодарского края. В результате девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована.

- Было решено изменить меру пресечения в отношении директора цирка, с домашнего ареста на содержание под стражей, - сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Напомним, нападение цирковой львицы на девочку произошло в селе Успенском. Прокуратура предъявила директору цирка иск, согласно которому, он должен был выплатить пять миллионов рублей в качестве компенсации вреда здоровью.

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