Директора цирка, в котором лев напал на юную зрительницу, арестовали на Кубани
Ранее он находился под домашним арестом
Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский
Изменить размер текста:
На Кубани отправлен под арест директор цирка, в котором лев напал на девочку во время представления. ЧП произошло в октябре в Успенском районе Краснодарского края. В результате девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована.
- Было решено изменить меру пресечения в отношении директора цирка, с домашнего ареста на содержание под стражей, - сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
Напомним, нападение цирковой львицы на девочку произошло в селе Успенском. Прокуратура предъявила директору цирка иск, согласно которому, он должен был выплатить пять миллионов рублей в качестве компенсации вреда здоровью.