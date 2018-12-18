2018-12-18T15:30:15+03:00
Происшествия

В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным маслом

Масса наркотического вещества составила более 5 граммов
Александра ПОДУШКО
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В Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным масломВ Крыловском районе у 66-летнего мужчины в доме нашли банку с гашишным масломФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодарском крае в Крыловском районе у 66-летнего местного жителя в доме нашли банку с гашишным маслом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители при проверке оперативной информации осмотрели дом 66-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке они обнаружили и изъяли стеклянную банку с веществом темного цвета. Ее передали на экспертизу.

Установили, что изъятое является наркотиком – гашишным маслом, массой более 5 граммов. В отделе полиции хозяин дома рассказал, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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